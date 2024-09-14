Папа римский Франциск подверг критике обоих кандидатов в президенты США - республиканца Дональда Трампа и демократа Камалу Харрис. Духовный лидер католиков осудил антимигрантскую политику Трампа и поддержку абортов Харрис, назвав обе позиции греховными.

«Не голосовать - это некрасиво. Вы должны голосовать. Вы должны выбрать меньшее из зол. Кто является меньшим злом? Та леди или тот джентльмен? Я не знаю. Каждый должен решить сам», — заявил понтифик во время пресс-конференции на обратном пути из Сингапура в Рим.

Понтифик подчеркнул, что антимигрантская политика является «тяжким грехом» в христианстве, сославшись на библейские заповеди о заботе о сиротах, вдовах и иностранцах. Аборты он сравнил с убийствами, «которым нет никакого оправдания».

«Будь то тот, кто прогоняет мигрантов, или тот, кто убивает детей, — сказал понтифик, — и то, и другое против жизни».

87-летний глава Ватикана призвал американцев обязательно участвовать в выборах, несмотря на сложный выбор и отметил важность гражданской ответственности.

Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Результаты опроса Reuters и Ipsos показывают, что уровень поддержки Камалы Харрис на предстоящих президентских выборах вырос после теледебатов. Это позволило ей увеличить отрыв от Дональда Трампа: сейчас за Харрис готовы проголосовать 47% респондентов, а за Трампа — 42%.