Президент Сербии Александр Вучич объявил в субботу, что он поддерживает восстановление обязательной военной службы.

«Надеюсь, вы все понимаете, насколько нам нужна сильная армия, насколько необходимо закупать и производить больше оружия», - сказал он на церемонии в Военной академии.

Обязательная служба продлится 75 дней, сказал он курсантам, получающим на церемонии свое первое офицерское звание.

«Мы не хотим ни на кого нападать. Мы и не будем этого делать. Но мы хотим сдержать тех, кто каждый день неустанно угрожает нам», - добавил он.

Сербия отменила обязательную военную службу в 2011 году и с тех пор полагается на профессиональную армию.

Для восстановления этого положения необходимо, чтобы оно было одобрено правительством, а затем парламентом, где партия Вучича имеет твердое большинство.

Премьер-министр Милош Вучевич заявил в пятницу, что правительство готово ускорить внесение предложения в парламент и реализовать его «в 2025 году после выполнения логистических и административных условий».