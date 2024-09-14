НАТО могла бы сделать больше для вооружения Украины, чтобы попытаться предотвратить вторжение России в 2022 году, заявил уходящий этой осенью со своего поста глава альянса Йенс Столтенберг.

«Сейчас мы предоставляем военное оборудование для войны - тогда мы могли бы предоставить военное оборудование для предотвращения войны», - заявил генсек НАТО в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine, опубликованном в субботу.

Столтенберг указал на нежелание альянса предоставить оружие, о котором Киев просил до начала полномасштабной войны. По его словам, всему виной - опасения об эскалации напряженности в отношениях с Москвой.

Глава НАТО подчеркнул, что прекращение конфликта в Украине может быть достигнуто только за столом переговоров.

«Чтобы положить конец этой войне, на определенном этапе придется снова начать диалог с Россией. Но он должен быть основан на преимуществе Украины», - цитирует издание его слова.

Столтенберг, бывший норвежский премьер-министр, возглавлявший военный альянс с 2014 года, покинет свой пост в октябре. Его сменит бывший премьер Нидерландов Марк Рютте.

В интервью Столтенберг отказался подтвердить, что после ухода из НАТО он займет пост главы Мюнхенской конференции по безопасности. Он сказал, что у него «много вариантов». В четверг издание Politico сообщило со ссылкой на источники, что Столтенберг, вероятно, станет новым председателем ежегодной встречи в Мюнхене.