Украинское правительство должно играть ведущую роль в определении окончания войны в Украине. Об этом на ежегодной конференции Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве заявил советник по национальной безопасности США Джейк Салливан.

«Любой мирный план, который по сути навязывает мир народу Украины и идет вразрез с фундаментальными принципами суверенитета и территориальной целостности, демократии и свободы, не является ни справедливым, ни устойчивым», — сказал Салливан по видеосвязи.

Салливан подверг критике предложения о быстром решении конфликта извне. «Когда кто-то выступает с заявлением, что может решить украинскую войну за один день извне, следует задаться вопросом: на чьей стороне они собираются ее решать?» - подчеркнул он.

Эти заявления прозвучали на фоне различных мирных инициатив, предлагаемых разными сторонами. Китай и Бразилия выступили с предложением о прекращении огня и замораживании линии фронта. Как известно, президент РФ Владимир Путин настаивает на передаче России четырех украинских регионов и демилитаризации украинской армии. В Украине посчитали подобные требования «ультиматумом».

Недавно Джей Ди Вэнс, кандидат в вице-президенты США и соратник Дональда Трампа, изложил потенциальный план завершения войны в Украине. По его словам, план может включать создание «демилитаризованной зоны» на украинской территории и отказ Украины от членства в НАТО.

Салливан подчеркнул, что только мирный план, предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским, предусматривает возвращение всех украинских территорий, захваченных Россией.

На конференции также было показано видеообращение Дональда Трампа. Трамп записал свое обращение по просьбе экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона в самолете по пути на предвыборный митинг в Аризоне. Джонсон, присутствовавший на конференции, сообщил о своей неудачной попытке пригласить Трампа лично, в результате чего было предложено видеообращение.

«Я очень хорошо знаю президента Путина, я очень хорошо знаю президента Зеленского, и я думаю, что это [урегулирование войны] нужно осуществить, и мы должны сделать это с помощью силы и мудрости», – заявил Трамп в своем обращении.

Трамп вновь заявил, что если бы он занимал пост президента, война России против Украины «никогда бы не произошла». «Через 53 дня у нас выборы. Они многое изменят, в том числе и в отношении этой войны», – подчеркнул кандидат в президенты США от Республиканской партии.

Ранее Зеленский в интервью рассказал о недавнем телефонном разговоре с бывшим Трампом, который он охарактеризовал как «хороший» и отметил обещания Трампа поддержать Украину. Украинский лидер выразил надежду, что предвыборные заявления не всегда отражают реальные намерения и планы кандидатов.