15 сентября 1918 года Кавказская исламская армия Османской империи освободила Баку от большевистской и армянской оккупации. Эта дата стала поворотным моментом в истории Азербайджана и всего Кавказского региона.

Профессор Университета Гази д-р Нежла Гюнай рассказала о предыстории этих событий. По ее словам, Россия веками контролировала Кавказ, манипулируя местными народами. В 1830 году была создана армянская провинция, куда массово переселялись армяне из Ирана и Османской империи.

«Теперь, когда армяне, вооруженные банды, выходили в горы, их первым делом было совершать набеги на турецкие деревни. В Мама Хатун, Эрзинджане, Терджане тысячи турок-мусульман подверглись резне и были убиты армянскими бандами с помощью оружия, которое они получили от русских», — отметила профессор Гюнай в беседе с TRT Haber.

После отказа грузин и армян освободить оккупированные территории, Энвер-паша приказал начать военную операцию. Для помощи Азербайджану была создана Кавказская исламская армия под командованием Нури-паши.

Несмотря на дипломатические сложности с Германией, армия начала наступление и 15 сентября 1918 года освободила Баку после 30-часового сражения. В ходе операции были освобождены Гянджа, Гейчай, Сальян, Агсу и Кюрдамир.

Профессор Гюнай подчеркнула важность этих событий для современных отношений Турции и Азербайджана. «Азербайджан - это общество, с которым мы принадлежим к одной нации, они, как и турки Турции, являются огузскими тюрками. Поэтому эти кровные узы сближают Турецкую Республику и Азербайджанскую Республику», — сказала она.

Эксперт также отметила роль Турции в недавнем освобождении Карабаха, назвав это важным шагом в укреплении связей между двумя странами и всем тюркским миром.

«Османская империя, сражаясь на многих фронтах против стран Антанты в Первой мировой войне, встала на сторону азербайджанских тюрок, кавказских тюрок против своего союзника Германии. Во время Первой мировой войны азербайджанские тюрки вместе с остальным тюркским миром поддержали турецкий народ, ведущий национальную борьбу на оккупированных территориях Османской империи. Они оказывали им материальную и моральную помощь, и таким образом принцип «одна нация - два государства» всегда применялся на практике», — заключила профессор Гюнай.