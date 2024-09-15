Бывшая первая леди США Мелания Трамп в субботу обвинила правительство в нарушении ее частной жизни в ходе рейда ФБР в 2022 году в ее доме на курорте Мар-а-Лаго во Флориде. Она заявила, что этот инцидент символизирует угрозу американским свободам.

В новом видеоролике, рекламирующем ее готовящуюся к изданию книгу, супруга экс-президента подчеркнула, что Конституция США запрещает необоснованные обыски и изъятия.

«ФБР совершило налет на мой дом во Флориде. Они обыскали мои личные вещи. Это не просто моя история - она служит предупреждением для всех американцев. Напоминание о том, что наша свобода и права должны уважаться», - заявила Мелания Трамп в видеоролике, опубликованном на Х.

Рейд ФБР в августе 2022 года был проведен в исполнение ордера на обыск в связи с тем, что бывший президент Дональд Трамп якобы забрал с собой файлы Белого дома, включая те, что содержали «совершенно секретную» информацию, и отказался их вернуть в нарушение Закона о президентских документах.

ФБР заявило, что в течение нескольких месяцев пыталось договориться о возвращении файлов, которые принадлежат правительству США, и в итоге прибегло к рейду.

В июне 2023 года США предъявили Трампу 37 уголовных обвинений в связи с документами, что стало первым федеральным обвинением в отношении бывшего президента США.

Мелания Трамп назвала свои предстоящие мемуары «мощной и вдохновляющей историей женщины, которая преодолела невзгоды и проложила свой собственный путь».

В течение четырех лет президентства Трампа его супруга держалась скромно для первой леди, появляясь на публике сравнительно редко.