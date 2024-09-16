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Взрывы в Белгороде: есть раненые и разрушения
После отражения украинского ракетного удара и падения обломков в Белгороде загорелись дома и автомобили, сообщается о пострадавших
Взрывы в Белгороде: есть раненые и разрушения
Фото: соцсети губернатора Белгородской области / Others
16 сентября 2024 г.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате отражения ракетного удара и падения обломков в Белгороде загорелись автомобили и жилые дома, есть раненые.

«По предварительным данным, ранены восемь мирных жителей. Одна из пострадавших в крайне тяжелом состоянии, у остальных ранения средней тяжести», – заявил глава региона.

Пострадавших доставили в медицинские учреждения Белгорода. По словам Гладкова, из-за прямых попаданий загорелся частный дом и более 15 автомобилей. Кроме того, на территории четырех частных домов выбиты окна, повреждены крыши и фасады, нарушено газоснабжение.

Российские телеграм-каналы публикуют видео с места событий, где видны горящие дома и машины.

Ранее в Белгороде и области была объявлена угроза ракетного удара, после чего в городе прозвучало несколько взрывов.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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