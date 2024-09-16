Правительство в Берлине пытается укрепить связи с Центральной Азией. 15 сентября канцлер ФРГ Олаф Шольц прибыл в Самарканд, где на встрече с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым подписал соглашение о миграции и мобильности рабочей силы. Оно упростит въезд в Германию для квалифицированных рабочих из центральноазиатской республики для поддержки немецкой экономики, а также обеспечит возвращение некоторых мигрантов, отметил Шольц.

«Мы обеспечиваем необходимую иммиграцию работников, обладающих большим талантом, которые нам нужны в Германии, чтобы наша экономика могла расти», — уточнил канцлер.

По его словам, обе страны также договорились о «простых, небюрократических процедурах для тех, кому придется вернуться» — то есть о тех мигрантах, которых Германия хочет депортировать из страны. Однако канцлер не стал вдаваться в подробности.

Шольц не ответил на предположения СМИ о том, что соглашение с Узбекистаном также будет служить для депортации афганцев из Германии, отметив лишь, что «ведутся конфиденциальные переговоры о сотрудничестве во многих областях».

30 августа Германия заявила, что возобновила депортацию осужденных преступников афганского происхождения в Кабул — впервые с 2021 года. Это произошло за несколько дней до региональных выборов в Саксонии и Тюрингии, на которых миграция была одним из ключевых вопросов кампании. В результате на выборах в обеих землях серьезно укрепилась ультраправая партия «‎Альтернатива для Германии»‎.

Между тем глава МВД Германии Нэнси Фезер, сопровождавшая Шольца, заявила, что планирует дальнейшие рейсы в Афганистан для депортации серьезных преступников афганского происхождения.

«Но мы посмотрим, с какими странами мы будем это делать в сотрудничестве», — отметила министр.

Правительство Германии не имеет прямых отношений с правительством талибов в Афганистане. Первый рейс депортации в августе был организован при посредничестве Катара.

Германия и Узбекистан также заключили ряд других договоренностей, направленных на углубление сотрудничества в таких областях, как добыча сырьевых материалов и действия по борьбе с изменением климата. 16 сентября Шольц направится в Казахстан, где подпишет ряд соглашений о сотрудничестве Берлина и Астаны в сфере науки.