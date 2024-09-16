Как передает Euronews, лодка с мигрантами затонула у северного побережья Франции недалеко от города Амблетез. На место происшествия было направлено французское спасательное судно. Службы оказали медицинскую помощь 53 мигрантам на пляже.

Префект департамента Па-де-Кале Жак Биллан сообщил, что шесть человек были доставлены в больницу в экстренном порядке, включая 10-месячного ребенка с гипотермией. По его словам, среди выживших — выходцы из Эритреи, Судана, Сирии, Афганистана, Египта и Ирана.

По данным Международной организации по миграции, в этом году по меньшей мере 43 мигранта погибли или пропали без вести при попытке добраться до Великобритании.

Кроме того, миграция через Ла-Манш стала одним из ключевых вопросов на всеобщих выборах в Великобритании в июле, где Лейбористская партия одержала убедительную победу, сделав своего лидера Кира Стармера новым премьер-министром.

Одной из первых мер нового правительства Великобритании стал отказ от плана предыдущего консервативного кабинета отправлять некоторых мигрантов, прибывающих на небольших лодках, в Руанду вместо того, чтобы позволить им просить убежища в стране. Правозащитные группы раскритиковали этот план.

Ранее сообщалось, что Великобритания столкнулась с резким ростом числа мигрантов, пересекающих Ла-Манш.