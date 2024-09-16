Атомные электростанции Украины все больше подвергаются опасности из-за ракетных ударов со стороны России, пишет газета Politico.

По ее оценкам, США и Британия опасаются, что предстоящая зима может стать переломным моментом для Украины в энергетической войне. Издание отмечает: Москва адаптирует тактику авиаударов и может использовать иранские баллистические ракеты малой дальности Fath-360 для поражения критической энергетической инфраструктуры. Россия и Иран отрицают передачу ракет.

Украина, как пишет Politico, готовится к наихудшему сценарию: Россия будет использовать эти ракеты, дальность действия которых ограничена 120 км, для поражения логистических и коммуникационных узлов и складов боеприпасов в тылу украинских фронтовых линий.

Это, в свою очередь, позволит России сконцентрировать собственные ракеты большей дальности на гражданской инфраструктуре Украины — особенно на энергетической системе, утверждает газета. Такая тактика, по мнению авторов издания, может вынудить Киев пойти на переговоры. Минобороны РФ неоднократно утверждало, что не наносит удары по гражданским объектам.

Politico отмечает: в зоне риска оказались ключевые подстанции Украины, подающие электроэнергию высокого напряжения на все еще функционирующие атомные электростанции в Ровно, Хмельницком и Южноукраинске на юге страны. Если вывести из строя эти подстанции, реакторы должны быть быстро остановлены, иначе это может спровоцировать «ядерный инцидент», заявил эксперт по энергетике Михаил Гончар.

В настоящее время 55% энергии Украины вырабатывается тремя действующими АЭС. С начала конфликта в Украине страна потеряла 9 гигаватт электрогенерирующих мощностей — это половина пикового зимнего потребления.

Риск того, что Украина проиграет в войне этой зимой из-за энергетического кризиса, заставил Вашингтон и Лондон пересмотреть вопрос о том, как Киев использует ракеты дальнего радиуса действия, поставляемые Западом, уточняет газета. Однако США все еще опасаются эскалации и не дают разрешения на нанесение ударов западным оружием по территории РФ.