ПОЛИТИКА
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Президент Ирана: «Турция - наш друг и брат»
Масуд Пезешкиан заявил о намерении укреплять отношения с Турцией, о планах совершить визит в страну и стремлении к совместным инвестициям в регионе
Президент Ирана: «Турция - наш друг и брат»
Масуд Пезешкиан / Фото: Reuters / Others
16 сентября 2024 г.

На своей первой пресс-конференции в Тегеране новоизбранный президент Ирана Масуд Пезешкиан подчеркнул важность отношений с Турцией и другими исламскими странами.

«Турция — наш друг и брат. У нас не только родственные, но и соседские отношения. Между нами провели границу, но по эту и по другую сторону границы мы едины. Наши верования и культуры переплетаются. Мы обязательно должны укреплять наши отношения с Турцией», — заявил Пезешкиан в ответ на вопрос журналиста агентства «Анадолу».

Президент подтвердил намерение продолжить политику приоритета хороших отношений с соседями. Президент заявил о планах достижения объема внешней торговли в 30 млрд долларов между Турцией и Ираном. «Мы хотим осуществлять совместные инвестиции не только в Турцию и Иран, но и в Пакистан, Афганистан и другие страны региона», — продолжил глава Ирана.

Пезешкиан также указал, что собирается совершить визит в Турцию. «Мы обязательно посетим Турцию и пригласим политиков, ученых и инвесторов. Мы очень надеемся на отношения с Турцией и исламскими странами», — рассказал он.

Касаясь международных отношений, президент отметил стратегическое партнерство с Россией и Китаем. Он также допустил возможность переговоров с США. «Двери открыты для переговоров с США, если будут выполнены соответствующие условия», — сказал Пезешкиан.

В Иране сменился президент после гибели Ибрагима Раиси в авиакатастрофе. Внеочередные выборы привели к победе кандидата от реформаторского крыла Масуда Пезешкиана. 69-летний политик имеет опыт работы в парламенте и на посту министра здравоохранения.

Во втором туре голосования, состоявшемся 5 июля, за Пезешкиана отдали свои голоса 16,3 млн граждан, что составило 53,6% от общего числа проголосовавших.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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