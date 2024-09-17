Во вторник Ливан потрясла серия взрывов пейджеров, которые «Хезболла» и другие группировки используют для связи. В результате погибло не менее восьми человек, включая двух бойцов «Хезболлы» и маленькую девочку, а около 3000 получили ранения, в том числе посол Ирана в Бейруте.

Один из погибших был сыном члена парламента Ливана от «Хезболлы» Али Аммара, сообщили Reuters источники в сфере безопасности.

«Это не целенаправленная атака на безопасность одного, двух или трех человек. Это целенаправленная атака на целую нацию», — сказал высокопоставленный чиновник «Хезболлы» Хусейн Халиль, выражая соболезнования в связи со смертью сына Аммара.

Ливанский телеканал Al Jadeed цитирует Аммара, пообещавшего, что атака будет иметь для Израиля последствия. «Мы будем разговаривать с врагом на языке, который он понимает», — добавил он.

«Хезболла» обвинила в атаках Израиль и пообещала ответные меры. Представитель группировки назвал это «крупнейшим нарушением безопасности» за почти год конфликта с Израилем.

Министр информации Ливана Зияд Макари осудил взрывы как «израильскую агрессию». Израильские военные отказались комментировать ситуацию.

Взрывы произошли в южном Ливане, южных пригородах Бейрута и восточной долине Бекаа - районах, контролируемых «Хезболлой».

«Ни одна страна, ни одна организация не должна нацеливаться на гражданских лиц. Террористы - члены террористической организации - являются законными целями для стран, проводящих операции против них», — прокомментировал операцию представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.

США призвали Иран и его союзников «не использовать инцидент» для как предлог для ответных действий.

Палестинское движение ХАМАС заявило, что взрывы пейджеров являются «эскалацией», которая приведет Израиль только к «провалу и поражению».

Эти события происходят на фоне продолжающихся приграничных столкновений между «Хезболлой» и Израилем с начала войны в Газе в октябре прошлого года. За этот период «Хезболла» потеряла более 400 бойцов.

«Хезболла» заявляет о стремлении избежать полномасштабного конфликта с Израилем, но подчеркивает, что только прекращение войны в Газе может остановить приграничные столкновения.

Надо сказать, что бойцы «Хезболлы» использовали пейджеры как низкотехнологичное средство связи, будучи убежденными, что устройства могли помочь избежать отслеживания местоположений Израилем, сообщили Reuters ранее в этом году два источника, знакомых с операциями движения. Пейджер - это беспроводное телекоммуникационное устройство, которое получает и отображает сообщения.

*** 17:50

Более 1000 человек, в том числе бойцы «Хезболлы» и врачи, пострадали от детонации пейджеров

Более 1000 человек, включая бойцов «Хезболлы» и медиков, были ранены во вторник, когда по всему Ливану взорвались пейджеры, используемые для связи.

Об этом агентству Reuters сообщили источники в органах безопасности.

Один из представителей «Хезболлы», говоривший на условиях анонимности, сказал, что детонация пейджеров стала «крупнейшим нарушением безопасности», которому подверглась группировка за почти год войны с Израилем.

Израиль и поддерживаемая Ираном «Хезболла» ведут трансграничные боевые действия с момента начала войны в Газе в октябре прошлого года, что стало самой серьезной эскалацией за последние годы.

Израильские военные отказались комментировать запрос Reuters о взрывах устройств.

Иранское информационное агентство Mehr сообщило, что в результате одного из взрывов был ранен посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани. Каких-либо подтверждений или свидетельств пока не было обнародовано.

Журналист Reuters видел, как машины скорой помощи мчались по южным пригородам столицы Бейрута, оплота «Хезболлы», на фоне всеобщей паники. Источник в службе безопасности сообщил, что устройства взрывались также и на юге Ливана.

В больнице «Маунт Ливана» репортер агентства Reuters увидел мотоциклы, мчащиеся к отделению неотложной помощи, где люди с окровавленными руками кричали от боли.

Глава государственной больницы «Набатия» на юге страны Хасан Вазни сообщил журналистам, что в его учреждении проходят лечение около 40 раненых. Среди травм - повреждения лица, глаз и конечностей.

Волна взрывов продолжалась около часа после первых детонаций, которые произошли около 15:45 по местному времени. Как именно были приведены в действие взрывные устройства, журналистам пока выяснить не удалось.

Ливанские силы внутренней безопасности сообщили, что по всему Ливану, особенно в южных пригородах Бейрута, было взорвано несколько устройств беспроводной связи.

Региональные телекомпании опубликовали записи с камер видеонаблюдения, где видно, как самопроизвольно взрывается небольшое устройство, установленное рядом с кассой продуктового магазина, где расплачивался человек. На других кадрах видно, как взрыв лишил сознания человека, стоявшего на рынке у прилавка.

Центр кризисных операций Ливана, находящийся в ведении Министерства здравоохранения, попросил всех врачей направиться в свои больницы, чтобы помочь справиться с огромным количеством раненых, обратившихся за неотложной помощью. Медицинским работникам было также рекомендовано не пользоваться пейджерами.

Ливанский Красный Крест сообщил, что более 50 машин скорой помощи и 300 человек медицинского персонала были направлены для оказания помощи в эвакуации пострадавших.