ПОЛИТИКА
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Украинский боксер и чемпион мира арестован в Польше
Знаменитый спортсмен был арестован в аэропорту Кракова — обстоятельства инцидента остаются неясными
Украинский боксер и чемпион мира арестован в Польше
Фото: скриншот / Others
17 сентября 2024 г.

Украинский боксер и чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик был арестован в аэропорту города Краков в Польше.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил украинский депутат Жан Беленюк.

Причины задержания пока не называются.

Беленюк также сопроводил свое сообщение кадрами, где видно, как Усика в наручниках уводят сотрудники польских правоохранительных органов.

Супруга спортсмена Екатерина Усик прокомментировала инцидент через примерно полчаса после первых сообщений.

«Все нормально, все хорошо! Позже Александр все объяснит! Ничего криминального. Всем спокойной ночи», – написала она в публикации в Instagram.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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