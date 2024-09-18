Российским школам и организациям дошкольного образования поручили ограничить в классах и группах число детей иностранных граждан, плохо владеющих русским языком. Это следует из новых методических рекомендаций.

Новые методические рекомендации Минпросвещения для учреждений школьного и дошкольного образования предписывают ограничить число иностранных детей в классах. С документами ведомства ознакомилась газета «Известия».

«Необходимо стремиться к тому, чтобы в классе (группе) не было более трех детей, плохо владеющих русским языком», — гласит рекомендация министерства.

В документе также утверждается, что некое исследование, охватившее 17 субъектов РФ, показало, что педагог хуже справляется с обязанностями, если указанный предел был превышен.

В ведомстве отметили, что школьники-иностранцы должны быть равномерно распределены внутри параллели классов, а ориентир в три человека на класс является лишь целевым, но он не должен препятствовать поступлению детей в школу.

Ранее стало известно, что законодатели от партии «Справедливая Россия — За правду» предложили довести долю детей иностранцев в школах до 10% от общего числа учеников.

«Министерство просвещения поддержало наши предложения. Введение указанных мер будет способствовать облегчению интеграции мигрантов в социум России. Позволит усвоить им основные этико-культурные особенности нашей страны, а также предотвратит возникновение агрессивных этнических группировок среди учащихся», — сказала депутат Госдумы Яна Лантратова.

Если число иностранных детей в классе выходит за рамки 10%, то эти дети будут стараться общаться внутри своей группы, добавила депутат. По ее мнению, это негативно скажется на образовательном процессе и обстановке в классе.