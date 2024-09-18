Тайваньская компания заявила, что взорвавшиеся пейджеры, от которых во вторник пострадали тысячи людей в Ливане, на самом деле были произведены в Венгрии.

«Хезболла», ливанская боевая группировка и политическая партия, заявила, что за инцидентом, поразившим ее членов и не только, стоит Израиль.

Газета New York Times со ссылкой на американских и других официальных лиц также сообщила, что Израиль спрятал взрывчатку в партии сработавших пейджеров.

Пейджеры, которые сработали одновременно, убили девять человек и ранили не менее 3000. Устройства имели клеймо, соответствующее пейджерам, изготовленным тайваньской фирмой Gold Apollo.

Однако в заявлении тайваньской компании, на которое обратило внимание издание Politico, говорится, что модель AR-924, использовавшаяся во время нападения, была произведена и продана венгерской компанией BAC Consulting. У нее была соответствующая лицензия на использование этого бренда на пейджерах.

«Согласно договору о сотрудничестве, мы разрешаем BAC использовать нашу торговую марку для продажи продукции в определенных регионах, но за дизайн и производство продукции отвечает исключительно BAC», — говорится в заявлении Gold Apollo.

«Наша компания только предоставляет разрешение на использование товарного знака и не участвует в разработке или производстве этого продукта», — добавили в тайваньской компании.

Венгерская компания не ответила на просьбы газеты Politico о комментарии.

Основатель и президент тайваньской фирмы Хсу Чинг-Куанг сообщил журналистам Reuters также, что у компании были «странности» с денежными переводами, поступающими от BAC. Он также отметил, что они шли через страны Ближнего Востока, но не стал сообщать иные подробности.