Президент Беларуси Александр Лукашенко 17 сентября заявил, что нападение на его страну станет прологом Третьей мировой войны. Его заявление прозвучало на фоне нарастания напряженности на границе Беларуси с Украиной: Киев и Минск с конца августа направили к границе большие скопления войск и бронетехники.

Лукашенко отметил, что «все в мире должны понимать опасность нападения на Беларусь, включая украинцев, россиян и американцев, которые хотят отсидеться за океаном‎»‎.

Белорусский лидер подчеркнул, что Минск сделает все, чтобы избежать конфликта на своей территории. Однако, по его словам, Беларуси «есть чем ответить, у нас есть все необходимое, чтобы заставить их задуматься, прежде чем двигаться в нашем направлении».

В июле 2023 года Россия разместила в Беларуси тактическое ядерное оружие, а также провела обучение белорусских летчиков обращению со стратегическими бомбардировщиками. Поводом для этого Москва назвала поставку Вооруженным силам Украины (ВСУ) британских бомб с обедненным ураном.

Лукашенко также заявил, что США якобы намереваются спровоцировать боевые действия на территории Беларуси и для этой цели подталкивают Киев начать провокации на белорусской границе.

«Согласно данным наших спецслужб, в ходе закрытой части переговоров наших беглых (оппозиционеров) в одной из стран… представители США озвучили следующие тезисы: с середины сентября и до начала ноября США ожидают значительного обострения военной ситуации на фронте как со стороны Москвы, так и со стороны Киева. Я хочу, чтобы это услышали и россияне, мы им пока это не сообщали», — заявил Лукашенко.

По его словам, западные спецслужбы якобы считают Беларусь возможной точкой эскалации и заявляют о втягивании республики в российско-украинский конфликт.

«Вроде как затишье на фронте. Да, они [украинские войска] зашли в Курскую область. Выйдут. Не удержатся там украинцы. Но американцам это не надо. Надо, чтобы война шла до последнего украинца, а лучше до последнего русского. Им нужна война‎», — заявил Лукашенко.