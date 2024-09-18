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Лукашенко заговорил о Третьей мировой войне
Президент Беларуси заявил, что нападение на его страну приведет к глобальному конфликту
Лукашенко заговорил о Третьей мировой войне
фото: Reuters / Reuters
18 сентября 2024 г.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 17 сентября заявил, что нападение на его страну станет прологом Третьей мировой войны. Его заявление прозвучало на фоне нарастания напряженности на границе Беларуси с Украиной: Киев и Минск с конца августа направили к границе большие скопления войск и бронетехники.

Лукашенко отметил, что «все в мире должны понимать опасность нападения на Беларусь, включая украинцев, россиян и американцев, которые хотят отсидеться за океаном‎»‎.

Белорусский лидер подчеркнул, что Минск сделает все, чтобы избежать конфликта на своей территории. Однако, по его словам, Беларуси «есть чем ответить, у нас есть все необходимое, чтобы заставить их задуматься, прежде чем двигаться в нашем направлении».

В июле 2023 года Россия разместила в Беларуси тактическое ядерное оружие, а также провела обучение белорусских летчиков обращению со стратегическими бомбардировщиками. Поводом для этого Москва назвала поставку Вооруженным силам Украины (ВСУ) британских бомб с обедненным ураном.

Лукашенко также заявил, что США якобы намереваются спровоцировать боевые действия на территории Беларуси и для этой цели подталкивают Киев начать провокации на белорусской границе.

«Согласно данным наших спецслужб, в ходе закрытой части переговоров наших беглых (оппозиционеров) в одной из стран… представители США озвучили следующие тезисы: с середины сентября и до начала ноября США ожидают значительного обострения военной ситуации на фронте как со стороны Москвы, так и со стороны Киева. Я хочу, чтобы это услышали и россияне, мы им пока это не сообщали», — заявил Лукашенко.

По его словам, западные спецслужбы якобы считают Беларусь возможной точкой эскалации и заявляют о втягивании республики в российско-украинский конфликт.

«Вроде как затишье на фронте. Да, они [украинские войска] зашли в Курскую область. Выйдут. Не удержатся там украинцы. Но американцам это не надо. Надо, чтобы война шла до последнего украинца, а лучше до последнего русского. Им нужна война‎», — заявил Лукашенко.

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