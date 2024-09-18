Два человека были убиты в результате перестрелки в офисе компании Wildberries в центре российской столицы. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на правоохранителей.

СМИ пишут, что оба погибших - охранники бизнес-центра «Романов дом», в котором располагался офис Wildberries. Сообщается также, что в результате перестрелки были ранены порядка 10 человек, среди них как минимум трое полицейских.

*** 13:48

В среду в центре Москвы у офиса крупнейшего российского интернет-магазина Wildberries произошла стрельба. Об этом сообщили российские СМИ и телеграм-каналы.

Телеграм-канал Mash утверждает, что группа неизвестных прибыла в офис Wildberries и открыла огонь, в результате чего, предположительно, были ранены три человека. Офис был эвакуирован, а на место происшествия была направлена полиция.

Сообщается, что перепалка началась, когда группа мужчин попыталась войти в здание. Среди них, как сообщается, был Владислав Бакальчук - экс-супруг основательницы маркетплейса и официально самой состоятельной женщины РФ Татьяны Бакальчук.

На видео, опубликованном Mash, видно, что у офиса произошла потасовка, а затем раздались выстрелы и крики.

В заявлении Wildberries, которое цитирует газета «Коммерсантъ», говорится: «Владислав Бакальчук и его телохранители попытались незаконно проникнуть в офис Wildberries. Правоохранительные органы приняли необходимые меры, и в настоящее время ситуация стабильна».

Инцидент произошел после того, как компания Wildberries объявила летом о слиянии с Russ Group, образовав новую цифровую торговую платформу под названием RWB. В рамках слияния Роберт Мирзоян из Russ Group должен стать главным управляющим директором RWB, а Татьяна Бакальчук - генеральным директором.

Личные отношения между Татьяной и Владиславом Бакальчуком обострились после их развода в июле. Владислав публично обратился за помощью к главе Чечни Рамзану Кадырову, заявив, что его компании грозит незаконное поглощение.