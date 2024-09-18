Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения заморозила свое членство в ОДКБ, потому что блок создает угрозы суверенитету и существованию страны.

«Мы заморозили свое членство в ОДКБ не только потому, что ОДКБ не обеспечивает свои обязательства по безопасности перед Арменией, но и потому, что, по нашему мнению, ОДКБ создает угрозы для безопасности Армении и ее будущего существования, суверенитета и государственности. И мы заморозили свое членство в ОДКБ», - сказал Пашинян на Глобальном армянском саммите, отвечая на вопрос об изменениях в архитектуре безопасности страны.

По его словам, чем больше ОДКБ не дает ответов на вопросы Армении, тем больше страна отдаляется от блока.

Отвечая на вопрос о том, рассматривает ли Армения возможность возвращения в блок, премьер-министр Пашинян сказал, что членство страны будет восстановлено только в том случае, если она получит существенные ответы на свои вопросы.

«Прошло два года с тех пор, как мы приводили эти аргументы, а ответов не только не было, но и очевидно, что их не будет вообще. Даже если это не очевидно, я могу сказать, что чем больше ответов не слышно, тем больше Армения с каждой минутой и секундой отдаляется от ОДКБ. А есть такое выражение - точка невозврата, и если мы ее еще не перешли, то велика вероятность, что перейдем. И ни у кого не будет законного повода или причины обвинять нас в этом», - сказал Пашинян.

Он заявил также, что Армения не намерена разрывать отношения с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), как и сокращать объемы торговли с Россией. Пашинян добавил при этом, что перед страной стоит задача диверсификации экономики.

Премьер Армении также отметил, что страна не упустит шанс стать членом ЕС, когда появится «более или менее реальная возможность вступить».