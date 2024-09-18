Российские специалисты не подтверждают сообщения из Норвегии о превышении норм радиации в районе границы двух стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Со стороны наших соответствующих служб никаких оповещений на предмет повышенного содержания тех или иных изотопов у нас не было. Каких-либо оповещений об угрозах для здоровья людей тоже не было», — заявил представитель Кремля.

На вопрос, не могут ли данные норвежских специалистов быть связаны с испытаниями в Арктике, Песков заявил, что ему «нечего сказать» на этот счет.

Ранее на этой неделе Норвежское агентство по радиационной и ядерной безопасности (DSA) сообщило об обнаружении радиоактивного цезия-137 у российской границы.

По данным агентства, этот изотоп, который может быть продуктом распада урана-235, используемого как в атомных реакторах, так и в ядерном оружии, был обнаружен в пробах сразу двух станций.

Количество изотопа было не высоким, однако вышло за регулярные значения.

Известно, что в Баренцевом море находятся атомные ледоколы и подводные лодки. Однако специалисты из Норвегии считают утечку цезия-137 из подобного реактора маловероятной. По их мнению, явление может быть связано с российскими ядерными испытаниями на арктическом архипелаге Новая Земля.