Служба национальной безопасности Армении объявила о предотвращении попытки государственного переворота. По данным Следственного комитета страны, в заговоре участвовали пять граждан Армении, двое бывших жителей Карабаха и неустановленные лица.

Следствие утверждает, что заговорщики вербовали граждан Армении и жителей Карабаха, обещая им ежемесячную оплату в 220 тыс. рублей за прохождение военной подготовки в России. Завербованные проходили проверку в Ростове-на-Дону, после чего их направляли на военную базу «Арбат» для боевой подготовки.

«Им было сказано, что цель учений — вернуться в Республику Армения и свергнуть действующую власть», — говорится в сообщении Следственного комитета.

В настоящее время трое подозреваемых задержаны, четверо объявлены в розыск.

Бывший наемник ЧВК «Вагнер» Айк Гаспарян, возглавляющий армянский батальон «Арбат», прокомментировал ситуацию, заявив, что власти Армении «пытаются отвлечь народ от каких-то своих неудач в политической жизни республики».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее обвинял Россию в попытках дестабилизации ситуации в стране. Армения заморозила свое участие в ОДКБ и ведет переговоры о пересмотре визового режима с Евросоюзом, рассматривая возможность вступления в ЕС.