Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, требующую от Израиля прекратить незаконное присутствие на оккупированной палестинской территории в течение 12 месяцев. Резолюция получила 124 голоса «за», 43 страны воздержались, а Израиль, США и еще 12 стран проголосовали против.

Документ приветствует июльское консультативное заключение Международного суда ООН о незаконности израильской оккупации и призывает государства прекратить импорт продукции из израильских поселений и поставки оружия Израилю.

«У каждой страны есть голос, и мир смотрит на нас. Пожалуйста, встаньте на правильную сторону истории. На сторону международного права. Свободы. Мира», — заявил палестинский посол в ООН Рияд Мансур.

Израиль отверг требования Генассамблеи. Посол Израиля Данни Данон назвал резолюцию «дипломатическим терроризмом».

Тем временем ситуация в секторе Газа остается критической. По данным местного Министерства здравоохранения, общее число погибших с начала конфликта 7 октября 2023 года достигло 41 272 человек, а раненых — 95 551. За последние сутки погибли еще 20 палестинцев.

Израиль сталкивается с обвинениями в геноциде за свои действия в Газе в Международном суде ООН. Гуманитарная ситуация в анклаве продолжает ухудшаться из-за продолжающейся блокады и нехватки продовольствия, воды и медикаментов.