Instagram объявил о введении специальных аккаунтов для подростков 13-17 лет с расширенными возможностями родительского контроля. Глава Instagram Адам Моссери анонсировал изменения в программе Good Morning America.

Новые аккаунты будут иметь ряд ограничений:

Получение сообщений только от подписчиков или ранее взаимодействовавших пользователей;

Возможность тегать подростка только для его подписчиков;

«Спящий режим» с 22:00 до 07:00 с отключением уведомлений;

Предупреждения о необходимости закрыть соцсеть после часа использования.

Родители получат возможность устанавливать лимиты времени использования Instagram и Threads, но без доступа к истории поиска, чатам и возможности менять пароль.

Существующие аккаунты пользователей младше 16 лет будут автоматически переведены в закрытый режим. Изменение настроек на «взрослый» аккаунт для подростков до 16 лет потребует родительского разрешения.

Ожидается, что изменения затронут десятки миллионов пользователей и будут введены в течение 60 дней в США, Великобритании, Канаде и Австралии, а затем в других регионах. Компания Meta планирует ввести аналогичные правила и для других своих приложений.

В 2021 году издание The Wall Street Journal опубликовало масштабное расследование под названием The Facebook Files. Это исследование базировалось на внутренней документации компании и интервью с ее бывшими и действующими сотрудниками.

Одним из ключевых выводов расследования стало утверждение о негативном влиянии Instagram на значительную часть молодой аудитории, причем особенно сильно это воздействие проявлялось в отношении девочек подросткового возраста.