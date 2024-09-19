Группа из более чем 100 видных бывших чиновников, служивших в администрациях республиканцев, поддержала вице-президента Камалу Харрис. В открытом письме республиканцы утверждают, что Дональд Трамп «не пригоден для того, чтобы снова занимать пост президента или вообще любой государственный пост».

Письмо, полученное газетой New York Times (NYT) подписали, в частности, бывшие министры обороны Чак Хейгел и Уильям Коэн, бывшие директора ЦРУ Майкл Хейден и Уильям Уэбстер, а также бывшие чиновники администрации Трампа Майлз Тейлор и Оливия Трой и другие.

Подписанты признают, что не согласны с Харрис по ряду вопросов, но утверждают, что неоднозначное отношение Дональда Трампа к лидерам России и Китая, а также его реакция на попытку штурма Капитолия 6 января лишают экс-президента права снова занимать государственные должности.

«Будучи президентом, он ежедневно сеял хаос в правительстве, хвалил наших врагов и подрывал наших союзников, политизировал вооруженные силы и пренебрегал нашими ветеранами, ставил свои личные интересы выше интересов Америки и предавал наши ценности, демократию и основополагающие документы нашей страны», — говорится в письме.

Официальные лица Республиканской партии высоко оценили Харрис за заявленные позиции по защите Израиля, поддержке НАТО и отправке дополнительных агентов на границу США и Мексики.

Чиновник предвыборного штаба Трампа Стивен Чунг в ответ на письмо республиканцев заявил: «Это (подписанты письма) те же люди, которые втянули нашу страну в бесконечные зарубежные войны и нажились на них, пока страдал американский народ».

«Президент Трамп — единственный президент в современную эпоху, который не втянул нашу страну ни в какие новые войны», — добавил Чунг.

Многие видные республиканцы, выступающие против Трампа, поддержали кампанию Харрис. Бывшая конгрессмен Лиз Чейни, один из самых резких критиков Трампа в Конгрессе, ранее в этом месяце объявила, что будет голосовать за Харрис, как и ее отец, бывший вице-президент администрации Буша Дик Чейни.