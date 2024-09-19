КУЛЬТУРА
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Огненный гриб в Тверской области: что известно
Украинские беспилотники накануне нанесли удар по военному складу в Тверской области. Госпитализированы 13 человек
Огненный гриб в Тверской области: что известно
Фото: скриншот с видео / Others
19 сентября 2024 г.

В ночь на 18 сентября украинские дроны атаковали город Торопец в Тверской области. По данным российских властей, в результате падения обломков БПЛА начался крупный пожар.

Под удар, предположительно, попал 107-й арсенал главного ракетно-артиллерийского управления - крупный склад боеприпасов. Власти объявили частичную эвакуацию, которую вскоре отменили.

Официально сообщается о 13 госпитализированных. «По оперативным данным, в результате инцидента в Тверской области госпитализированы 13 человек в состоянии средней степени тяжести. Их жизни ничто не угрожает, помощь оказывается в полном объеме», — сообщил ТАСС помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Жители Торопца рассказали российским СМИ о мощных взрывах и зареве над городом.

«Был один прилет — затем «хлопок», потом второй — снова «хлопок». И потом началась детонация. За 100 километров люди видели гриб, поднимающийся в небо», — сообщил один из очевидцев.

Накануне Минобороны России сообщило о сбитых 54 беспилотниках, но не упомянуло Тверскую область в своей сводке.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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