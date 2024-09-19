В среду Федеральная резервная система (ФРС) США снизила учетную ставку на половину процентного пункта, что стало первым таким снижением за последние четыре года. Как отмечает агентство Reuters, это начало ожидаемого «устойчивого смягчения денежно-кредитной политики», направленного на снижение расходов по заимствованиям.

Члены Комитета по установлению ставок ФРС выразили уверенность в том, что инфляция в США устойчиво движется к снижению до целевого уровня в 2%.

Руководители ФРС ожидают, что к концу года ставка снизится еще на 0,5%, а в 2025 и 2026 годах планируется дальнейшее снижение на один и полпроцента соответственно.

Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что это решение связано с уверенностью в возможности поддерживать рост занятости и стабильное снижение инфляции до 2%. На фоне этих новостей американские акции выросли, а доллар ослаб по отношению к основным валютам.

Заседание ФРС по этому вопросу стало последним перед выборами президента США, которые состоятся 5 ноября. С июля 2023 года ФРС удерживала процентную ставку в диапазоне 5,25–5,50%, что способствовало снижению инфляции с 40-летнего максимума.