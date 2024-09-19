Президент Владимир Зеленский 18 сентября заявил, что его «План победы», призванный принести мир в Украину, сохраняя при этом силу страны и избегая всех «замороженных конфликтов», наконец завершен.

Зеленский пообещал в прошлом месяце представить свой план президенту США Джо Байдену. Это, как пишет агентство Reuters, может произойти уже на следующей неделе, когда президент Украины прибудет в Нью-Йорк на заседание Совета Безопасности ООН и Генеральной Ассамблеи.

Зеленский не стал раскрывать содержание плана, указав лишь, что он направлен на создание условий завершения конфликта с Россией, приемлемых для Украины.

«Сегодня можно сказать, что наш план победы полностью готов. Определены все пункты, все ключевые направления и все необходимые детальные дополнения к плану», — заявил Зеленский в своем ночном видеообращении. — «Самое главное — это решимость реализовать его».

По словам украинского лидера, альтернативы мирному решению войны нет, «нет замораживания войны или каких-либо других манипуляций, которые просто отложили бы российскую агрессию на другой этап».

17 сентября Зеленский заявил, что встреча с высшим командованием дала «хорошее и сильное содержание» в военном плане, «именно то, что может значительно усилить Украину».

Зеленский использовал в качестве основы для переговоров мирный план, который он представил в конце 2022 года. Он призывает к выводу всех российских войск, восстановлению постсоветских границ Украины, включая аннексированный российскими силами в 2014 году полуостров Крым. Кроме того, Киев планирует принудить Россию понести ответственность за конфликт и выплатить репарации.

Этот план в центре «саммита мира», организованного Швейцарией в июне. Его участники обязались созвать второй саммит позже в этом году. Россия не была приглашена на июньский саммит и назвала его бессмысленным. Украина и ее союзники заявили, что хотят пригласить Москву на следующую встречу.