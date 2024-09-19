Северная Корея 18 сентября испытала новые тактические баллистические ракеты с использованием суперкрупных боеголовок массой более 4,5 тонн. Одновременно с этим КНДР провела тестовые пуски модифицированных крылатых ракет, сообщило государственное информационное агентство ЦТАК.

По данным издания, в ходе испытаний были задействованы новые тактические баллистические ракеты Hwasongpho-11-Da-4.5. Это последняя версия из серии ракет малой дальности, которые разрабатывались ранее. По данным ЦТАК, ракета была оснащена суперкрупной боеголовкой весом 4,5 тонны. Вес обычной боеголовки — до 1 тонны. На вооружении у Пхеньяна уже есть ракеты Hwasongpho-11 с дальностью полета до 600 км. Сколько пролетит модернизированная версия ракеты, КНДР не уточняет.

Лидер КНДР Ким Чен Ын призвал к укреплению обычных вооружений и ядерного потенциала.

«Испытания для повышения боеспособности необходимы из-за серьезной угрозы, которую внешние силы представляют для безопасности страны», — заявил глава Северной Кореи, не уточняя, какие именно силы он считает опасными.

Это уже второй раз за неделю, когда Северная Корея провела испытательные пуски ракет. Ранее КНДР также представила предприятие по обогащению урана, что стало ее первым подобным публичным отчетом.

Ким Чен Ын подчеркнул «необходимость продолжать укреплять ядерные силы и иметь самые мощные военно-технические возможности и подавляющий наступательный потенциал в области обычных вооружений».

Государственные СМИ Северной Кореи сообщили об испытаниях ракет с таким же названием в июле, которые были признаны частично успешными. Южнокорейские военные заявили, что засекли пуски, позже уточнив, что две баллистические ракеты приземлились в горном районе на севере КНДР.

Такой испытательный пуск ракеты с намерением поразить цель внутри страны беспрецедентен, считают эксперты Корейского института оборонного анализа в Сеуле. Поскольку обычно Северная Корея проводит испытательные пуски ракет, которые падают в море или на необитаемые острова.