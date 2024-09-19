В Комитете ООН обвинили Израиль в серьезных нарушениях глобального договора о защите прав детей. Военные действия в Газе оказали катастрофическое воздействие на них и являются одними из самых серьезных нарушений в новейшей истории.

По данным палестинских органов здравоохранения, 41 тыс. человек были убиты в Газе с тех пор, как Израиль начал свою военную кампанию в октябре 2023 года. Среди погибших в Газе не менее 11 тыс. детей, еще тысячи получили ранения.

«Возмутительная гибель детей исторически уникальна. Это чрезвычайно мрачное место в истории», — сказал в четверг журналистам Браги Гудбрандссон, заместитель председателя Комитета.

«Я не думаю, что мы видели раньше столь массовые нарушения, как в Газе. Это чрезвычайно серьезные нарушения», - добавил он.

Израиль, ратифицировавший договор в 1991 году, направил большую делегацию на слушания в ООН в Женеве 3-4 сентября. Представители Тель-Авива утверждали, что договор не действует в Газе и на Западном берегу, и заявили, что Израиль привержен соблюдению международного гуманитарного права.

Комитет заявил, что «глубоко сожалеет о неоднократном отказе государства-участника от своих юридических обязательств».

Комитет ООН, состоящий из 18 членов, следит за соблюдением странами Конвенции о правах ребенка 1989 года — широко принятого договора, который защищает детей от насилия и других преступлений.

В своих выводах Комитет призвал Израиль оказать срочную помощь тысячам детей, покалеченных или раненых в результате войны, обеспечить поддержку сиротам и разрешить больше медицинских эвакуаций из Газы.

Орган ООН не имеет возможности обеспечить выполнение своих рекомендаций, хотя страны обычно сами стремятся их выполнять.