Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью агентству «Анадолу» (AA) поделился планами по укреплению связей с тюркскими государствами после своего недавнего визита в Центральную Азию.

Фидан подчеркнул намерение президента Эрдогана вывести отношения с Организацией тюркских государств (ОТГ) на высший институциональный уровень. Министр, долгое время следивший за развитием тюркского мира в силу своего профессионального опыта, отметил важность эмоциональной связи между странами.

«Помимо нашего родства, нас объединяет эмоциональная связь. Что это за чувство? Давайте сплотимся, станем сильнее, будем едины, эффективны и [станем] сдерживающим фактором», — заявил Фидан.

Он подчеркнул необходимость институционализации сотрудничества в экономической сфере и сфере безопасности. Фидан отметил растущий интерес к региону со стороны ЕС, России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона:

«При таком большом интересе очень важно, чтобы Турция продвигала как двусторонние, так и институциональные отношения, особенно на основе институционализации ОТГ», — заметил Фидан.

Министр выделил особые области сотрудничества, требующие высокого уровня доверия. «Но есть области, где вы можете идти только с теми, в ком вы на сто процентов уверены, с кем вы разделяете судьбу, с вашими братьями и друзьями. Такие как сфера безопасности, оборона, критические разведывательные вопросы...», — заметил глава турецкой дипломатии.

В заключение Фидан отметил экономическое и технологическое превосходство Турции среди тюркских государств и выразил стремление поделиться этим потенциалом со странами-членами ОТГ.