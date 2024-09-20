В четверг вечером израильские ВВС провели самые интенсивные удары по южному Ливану за без малого год войны, что накалило до предела риск полномасштабного конфликта между Израилем и ливанской группировкой «Хезболла».

По данным государственного информационного агентства Ливана NNA, было нанесено более 52 ударов по всему южному Ливану после 21:00 по местному времени. Израильские военные заявили, что их самолеты в течение двух часов атаковали сотни стволов многоракетных установок, готовых к запуску в сторону Израиля.

Эти удары последовали за атаками ранее на этой неделе, приписываемыми Израилю, в результате которых были подорваны радиоприемники и пейджеры «Хезболлы», что привело к гибели 37 человек и ранению около 3000 в Ливане.

Лидер «Хезболлы» Хасан Насралла в телевизионном обращении не сдержал эмоций. «Враг вышел за рамки всякого контроля, законов и морали. Эти атаки можно рассматривать как военные преступления или объявление войны», — заявил он.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что цель Тель-Авива — «обеспечить безопасное возвращение жителей северных районов Израиля в свои дома».

«С течением времени «Хезболла» будет платить все большую цену», — пообещал начальник Минобороны.

Международное сообщество выразило обеспокоенность эскалацией конфликта. Турция осудила действия Израиля, Белый дом заявил о необходимости срочного дипломатического решения, а Великобритания призвала к немедленному прекращению огня между Израилем и «Хезболлой».

Госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в Париже, призвал к сдержанности, отметив, что не хочет видеть эскалационных действий, которые могут затруднить достижение соглашения о прекращении огня в Газе.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан осудил действия Израиля, которые, по его словам, носят «провокационный характер» и не оставляют «Хезболле» и Ирану «иного выбора, кроме как ответить».

Ситуация остается крайне напряженной, с обеих сторон границы продолжается эвакуация мирных жителей. Совет Безопасности ООН планирует собраться в пятницу для обсуждения ситуации.