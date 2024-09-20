Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что без Североатлантического альянса в Европе нет безопасности, и призвал членов альянса увеличивать оборонные бюджеты.

По его словам, за прошедшее десятилетие расходы на оборону в НАТО значительно выросли. Потому выделять 2% ВВП на вооружения уже недостаточно, подчеркнул генсек.

«Все союзники по НАТО теперь инвестируют не менее 2% ВВП в оборону или планируют это сделать в ближайшее время. И впервые общие расходы на оборону в Европе и Канаде превышают целевой показатель в 2%. Так что хорошая новость заключается в том, что мы выполнили обещание, которое дали десять лет назад‎»‎, — констатировал Столтенберг.

«Но плохая новость заключается в том, что этого уже недостаточно. Вот почему союзники по НАТО согласились тратить не менее 2% ВВП на оборону. Чтобы достичь этих согласованных целей, союзникам придется в ближайшие годы тратить на оборону значительно больше», — отметил политик.

Столтенберг подчеркнул, что именно НАТО обеспечивает безопасность в Европе, но на континенте не может быть стабильности без стабильной Украины.

«‎А для Украины не может быть прочной безопасности без членства в НАТО. Дверь НАТО открыта. Украина присоединится», — заявил глава альянса, не уточняя детали.

Он также уточнил, что 80% расходов на оборону НАТО приходится на союзников, не входящих в ЕС.

«‎‎Без Турции на юге, Норвегии на севере и США, Канады и Великобритании на западе невозможно предсказать безопасность европейского континента», — пояснил Столтенберг.

Он также отметил, что НАТО должно «‎противостоять агрессии»‎ России и показать Москве, что она не сможет добиться того, чего хочет, силовыми методами.

«Парадокс заключается в том, что чем больше оружия мы сможем предоставить Украине, тем больше шансов на достижение мира и прекращение войны. И чем надежнее будет наша долгосрочная военная поддержка, тем скорее закончится война», — заключил генсек.