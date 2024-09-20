На полях IV Евразийского женского форума официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова опровергла обвинения в возможной причастности России к попытке государственного переворота в Армении. Она назвала эти сообщения фейковыми и предположила, что за их распространением могут стоять западные спецслужбы.

«Стремление ряда армянских официальных лиц «докрутить» сообщение Следственного комитета Армении о предотвращении попытки госпереворота в расчете отыскать там некий российский след абсурдны и не выдерживают никакой критики. К тому же это просто специально запущенный фейк. Не исключено, что за этой топорно сляпанной псевдосенсацией стоят консультанты западных спецслужб. Их задача не допустить улучшения фона двусторонних отношений, в том числе с учетом предстоящих российско-армянских контактов на высшем и высоком уровне», — заявила она.

Захарова также отметила «необычно большое» количество сотрудников посольства США в Ереване, которые, по ее мнению, активно работают над ухудшением информационного фона и распространением антироссийских настроений в Армении.

В своем заявлении Захарова напомнила, что Россия остается ближайшим союзником Армении и призвала Ереван не поддаваться влиянию западных стран, которые, по ее мнению, могут быть заинтересованы в дестабилизации ситуации через инспирирование «цветных революций».

«Опасаться нужно Запада и его сателлитов, которые давно специализируются на инспирировании цветных революций. Как только опекаемая ими страна начинает отстаивать национальные интересы, действовать в русле собственных целей и задач, тут же с Запада слезает овечья шкура, и все видят его волчью морду», — добавила Захарова.

Ранее власти Армении сообщили о предотвращенной попытке узурпации власти путем вооруженного переворота. Силовики установили личности семи человек, которые проходили стажировку в России с целью обучения применению тяжелого вооружения.