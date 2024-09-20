Два человека были убиты в Новой Каледонии в ходе полицейской операции на фоне смертоносных беспорядков между коренным народом канаков и французскими властями.

Инцидент произошел в четверг в Сен-Луи, к югу от столицы Нумеа, во время полицейской операции по задержанию подозреваемых в участии в двухнедельных беспорядках в мае.

Французское агентство AFP со ссылкой на прокурора Ива Дюпа сообщило, что двое мужчин были застрелены полицейскими.

Как утверждается, полицейским «непосредственно угрожала группа вооруженных людей», после чего они произвели два выстрела, один из которых «попал мужчине в возрасте 30 лет <…> в правую часть живота».

«Второй выстрел попал мужчине 29 лет в грудь», - сказал Дюпа.

В мае в Новой Каледонии - на тихоокеанской территории Франции - вспыхнули беспорядки, вызванные планом Парижа провести реформу избирательного права, которая, как опасаются канаки, давно стремящиеся отделиться от Франции, приведет к их дальнейшей маргинализации и ослабит их шансы на получение независимости.

Реформы предусматривали предоставление избирательных прав тысячам некоренных жителей, проживающих на территории с населением 270 тыс. человек.

Франция направила тысячи военнослужащих и полицейских на территорию, расположенную почти в 17 тыс. км от Парижа, для борьбы с беспорядками.

Сотни людей получили ранения, а ущерб от беспорядков оценивается примерно в 2,2 млрд евро.

В июне президент Франции Эммануэль Макрон отменил спорную реформу, но беспорядки не прекратились.

На прошлой неделе французские власти Новой Каледонии ввели расширенный комендантский час, запретив собрания и передвижение с 18:00 до 6:00, опасаясь протестов.

Франция захватила Новую Каледонию в 1853 году, а в 1957 году предоставила гражданство всем канакам.