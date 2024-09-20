Глава МИД Польши Радослав Сикорский прокомментировал свои слова о том, что Крым нужно передать Крым под мандат ООН, о чем он высказался на конференции «Ялтинская европейская стратегия» (YES) в Киеве. Он отметил, что поддерживает территориальную целостность Украины, а его предложение передать было сделано в контексте гипотетической дискуссии.

«С другой стороны, на конференции (в Киеве - ред.) была гипотетическая дискуссия между экспертами в режиме off-the-record (не под запись - ред.), где мы рассматривали, как реализовать предложения президента Зеленского относительно возвращения Крыма», - добавил Сикорский.

На прошлой неделе во время своего визита в Киев Сикорский заявил, что одним из вариантов решения проблемы Крыма является передача полуострова под мандат ООН. Это, по словам польского чиновника, было бы необходимо для «проведения честного референдума».

После этого глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров подчеркнул, что подобное предложение главы МИД Польши неприемлемо.

Чубаров отметил, что польский чиновник фактически предложил Украине передать Крым России.

В МИД Украины заявили, что Крым всегда будет украинским и в этом вопросе нет места для компромисса.

В свою очередь пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал предложение главы МИД Польши абсурдным и отметил, что «российская территория и российские регионы не могут являться предметом для каких-либо дискуссий».