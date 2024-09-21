В ночь на 21 сентября российские регионы в очередной раз подверглись атаке украинских беспилотников. По данным Министерства обороны РФ, всего над российскими регионами был уничтожен 101 беспилотник.

В Брянской области за первые два часа после полуночи силами ПВО было сбито 19 дронов. Губернатор региона Александр Богомаз сообщил об отсутствии жертв и призвал жителей соблюдать меры безопасности.

В Краснодарском крае под удар попал город Тихорецк. Глава Тихорецкого района Анатолий Перепелин подтвердил атаку и сообщил о сбитии двух дронов. По его словам, в результате падения обломков БПЛА в городе начался сильный пожар.

«Из-за падения обломков одного из них возник пожар, перешедший на взрывоопасные предметы. Началась детонация. В целях безопасности проводится временная эвакуация жителей поселка, находящегося рядом с местом возгорания, в ближайшие населенные пункты. В Тихорецке развернут пункт временного размещения», — сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев.

В Тверской области губернатор Игорь Руденя сообщил об уничтожении беспилотников на юго-западе региона. На месте работают специалисты экстренных служб и представители территориальной администрации.

В связи с мерами безопасности с 06:40 по местному времени временно остановлено транспортное сообщение на отрезке трассы «Балтия» в Тверской области между 322-м и 420-м километрами, как сообщает Упрдор «Россия».

Аналогичные меры приняты и в Краснодарском крае. По информации корреспондента ТАСС, закрыт въезд в Тихорецкий район, который ранее подвергся нападению беспилотных летательных аппаратов.

Стоит отметить, что несколькими днями ранее в городе Торопце Тверской области после ударов беспилотников произошла мощная детонация на складе боеприпасов, вызвавшая землетрясение силой 2,8 балла по шкале Рихтера, зафиксированное норвежской сейсмической лабораторией NORSAR.

Министерство обороны России заявило об уничтожении беспилотников также над Калужской, Белгородской, Смоленской, Курской областями, аннексированным Крымом и акваторией Азовского моря.

* В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.