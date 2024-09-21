Президент Украины Владимир Зеленский опроверг информацию о якобы 80 тыс. погибших украинских военнослужащих в войне против России. Соответствующая информация была опубликована в американской газете The Wall Street Journal.

В статье WSJ от 17 сентября утверждалось, что общие боевые потери в российско-украинской войне превысили 1 млн человек. Издание, ссылаясь на источник, знакомый с «конфиденциальной оценкой» потерь, сообщило, что на начало 2024 года ВСУ потеряли до 80 тыс. убитыми и около 400 тыс. ранеными.

Зеленский категорически отверг эти данные. «80 тысяч? Это ложь. Реальная цифра намного меньше, чем та, что была опубликована. Значительно», — заявил украинский президент.

Согласно WSJ, с начала войны общее количество погибших и раненых украинцев и россиян достигло примерно одного миллиона человек. Издание также приводит оценки западных разведок, согласно которым российские потери могут составлять около 200 тыс. погибших и 400 тыс. раненых.

Стоит отметить, что ни Украина, ни Россия официально не публикуют данные о потерях среди военнослужащих. Осенью 2022 года бывшая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявляла о засекреченности информации о потерях ВСУ на период военного времени.

Ранее, в феврале 2024 года, Зеленский сообщал, что с начала полномасштабного вторжения погибло примерно 31 тыс. украинских военных.