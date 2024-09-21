ТУРЦИЯ
2 МИН ЧТЕНИЯ
Президент Эрдоган: Израиль действует как террористическая организация
Президент Турции осудил недавние нападения Израиля на Ливан, призвал к реформе ООН и выразил готовность к диалогу с Сирией накануне визита в Нью-Йорк для участия в заседании Генассамблеи ООН
Президент Эрдоган: Израиль действует как террористическая организация
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган перед отъездом в Нью-Йорк / Фото: АА / Others
21 сентября 2024 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел пресс-конференцию перед отъездом в США для участия в 79-м заседании Генеральной Ассамблеи ООН. Он анонсировал свое выступление 24 сентября и обозначил ключевые темы, которые планирует затронуть.

Эрдоган резко раскритиковал недавние нападения Израиля на Ливан. «Нетаньяху и его клика прибегают ко всевозможным провокациям и подстрекательствам, чтобы реализовать свою радикальную сионистскую идеологию», — заявил турецкий лидер. Он также выразил обеспокоенность недавними подрывами пейджеров и раций в Ливане и обвинил Израиль в действиях, подобных «террористической организации».

Президент Турции призвал международное сообщество к более активным действиям. «Международное сообщество, особенно западные страны, должно перестать наблюдать за этими жестокими действиями Израиля и предпринять сдерживающие шаги», — подчеркнул глава государства.

Эрдоган также затронул тему реформы ООН, подчеркнув необходимость изменений в Совете Безопасности и международной финансовой архитектуре.

Относительно региональной политики, он вновь повторил готовность Турции к диалогу с Сирией. «Мы также выразили нашу готовность встретиться с Башаром Асадом для нормализации отношений между Турцией и Сирией. Теперь мы ждем ответа противоположной стороны», — заявил он.

Президент заявил о намерении обсудить с мировыми лидерами пути прекращения кровопролития в Газе и остальной части Палестины, а также поиск решений против «смертоносной бури», развязанной «мировым сионизмом» на Ближнем Востоке.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us