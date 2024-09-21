В Марокко состоялись 106 акций протеста в знак солидарности с палестинским народом, подвергающимся израильским атакам в секторе Газа на протяжении более 11 месяцев. Об этом сообщает марокканская НПО «Организация поддержки решений проблем уммы».

Протесты прошли в 50 городах страны, включая столицу Рабат. Участники осудили геноцид, массовые убийства, голод и принудительное перемещение гражданского населения в секторе Газа, которые осуществляются Израилем.

Активисты скандировали лозунги в поддержку палестинского народа и его сопротивления, осуждая разрушения и насилие, вызванные действиями Израиля в секторе Газа и на оккупированном Западном берегу Иордана.

В сообщении также указано, что протестующие выразили недовольство прямой и косвенной поддержкой Израиля со стороны Запада, а также молчанием официальных представителей арабских стран. Марокканцы осудили атаки Израиля не только на сектор Газа, но и на мирное население Ливана, Йемена, Сирии и Ирака.

Акции в поддержку палестинцев проходят в Марокко практически ежедневно. Жители требуют прекратить атаки на сектор Газа, снять блокаду и обеспечить доставку гуманитарной помощи.

С 7 октября 2023 года в результате израильских атак в секторе Газа погибли 41 272 палестинца, среди которых 11 378 женщин и не менее 16 795 детей. Ещё 95 551 человек получил ранения.

Под завалами разрушенных зданий остаются тела тысяч погибших. Мишенью атак Израиля стали жилые дома, лагеря беженцев и объекты гражданской инфраструктуры, включая школы и больницы.

Израиль также усилил давление на Западном берегу реки Иордан, включая Восточный Иерусалим. Участились рейды, нападения и задержания палестинцев. С 7 октября 2023 года жертвами этих нападений стали 716 человек.