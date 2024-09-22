Как уже сообщалось, израильские военные провели рейд и закрыли офис телеканала «Аль-Джазира» в палестинском городе Рамалла на Западном берегу реки Иордан. Инцидент произошел рано утром в воскресенье и транслировался в прямом эфире.

Тяжеловооруженные израильские солдаты вручили главе бюро Валиду аль-Омари уведомление о закрытии.

Сотрудникам, работавшим в ночную смену, приказали покинуть помещение, разрешив взять только личные вещи. Изначально им разрешили забрать камеры, но позже это решение было отменено. Журналистам запретили освещать рейд под угрозой применения оружия.

Действия израильских военных вызывают особую озабоченность, так как бюро находится в зоне А, которая, согласно соглашениям Осло, должна находиться под палестинским контролем. Однако это не первый случай нарушения Израилем этих соглашений.

В приказе Израиля о закрытии офиса телеканал «Аль-Джазира» обвиняется в подстрекательстве и поддержке «терроризма». Во время рейда солдаты уничтожили некоторое имущество бюро, включая баннер журналистки Ширин Абу Акле, погибшей в прошлом году.

Этот инцидент является частью более широкой тенденции преследования журналистов Израилем и его действий на оккупированных палестинских территориях, которые часто происходят безнаказанно, несмотря на международные соглашения.

*** 11:23

Израильские силы провели рейд в офисе телеканала в Рамалле, конфисковали оборудование и ввели 45-дневный запрет на его работу в регионе.

Израильские военные провели рейд и закрыли офис телеканала «Аль-Джазира» в палестинском городе Рамалла на Западном берегу реки Иордан. Инцидент произошел рано утром в воскресенье. По сообщению палестинского новостного агентства Wafa, израильские власти приказали сотрудникам покинуть помещение, после чего конфисковали документы и оборудование.

Армия Израиля ввела 45-дневный запрет на деятельность канала в этом районе, ссылаясь на соображения безопасности. Это решение последовало за майским запретом на работу «Аль-Джазира» на территории Израиля.

Синдикат палестинских журналистов осудил действия израильских властей, назвав их «новым нападением на журналистику и свободу СМИ». Организация призвала международное сообщество принять меры для отмены решения и предложила свою помощь сотрудникам «Аль-Джазиры».

Рейд происходит на фоне обострения напряженности в регионе и усиления контроля за СМИ, освещающими преступные действия Израиля в секторе Газа. Официального заявления от «Аль-Джазиры» по поводу инцидента пока не поступало.