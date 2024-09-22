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TikTok отключил аккаунты российских СМИ
Китайский видеохостинг TikTok заблокировал 37 аккаунтов российского агентства Sputnik и профиль RT International. Причины блокировки не были объяснены
TikTok отключил аккаунты российских СМИ
Китайский видеохостинг TikTok заблокировал 37 аккаунтов RT / Фото: Reuters
22 сентября 2024 г.

Китайская платформа TikTok заблокировала 37 аккаунтов, связанных с российским информационным агентством Sputnik, включая 11 аккаунтов для дальнего зарубежья и 26 для ближнего. Также заблокирован профиль RT International, сообщает RT.

Среди заблокированных аккаунтов — Sputnik International, Sputnik Serbia, Sputnik Afrique, Sputnik Africa, Sputnik Brasil, Sputnik Mundo, Sputnik Indonesia, «Sputnik Абхазия», «Sputnik Армения», «Sputnik Беларусь» и Sputnik Stories.

При попытке перехода на страницы аккаунтов появляется уведомление: «не удается найти данные аккаунты». Причины блокировки со стороны TikTok не были разъяснены.

Ранее американская компания Meta, владеющая Facebook, Instagram и WhatsApp, 17 сентября объявила о блокировке аккаунтов российских государственных СМИ, включая RT и медиагруппу «Россия сегодня», объясняя это попытками «иностранного вмешательства».

Блокировка произошла на фоне расширения санкций США против России. США уже ввели санкции против медиагруппы «Россия сегодня», ее директора Дмитрия Киселева, телеканала RT и связанных с ними структур.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что «Россия сегодня», РИА Новости, Sputnik и RT участвуют в глобальных кампаниях по дезинформации и работают в интересах российских спецслужб.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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