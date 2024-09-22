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Россия нанесла авиаудар по Харькову
Российские военные нанесли авиаудар по Харькову и его пригородам, ранив более 20 человек, среди них дети, сообщили местные власти
Россия нанесла авиаудар по Харькову
Россия нанесла авиаудар по Харькову / Фото: телеграм-канал Олега Синегубова / Others
22 сентября 2024 г.

Российские военные атаковали Харьков и его пригороды авиационными бомбами, в результате чего были ранены более 20 человек, включая детей. Об этом сообщили местные власти.

По данным Национальной полиции Украины, один из боеприпасов попал рядом с подъездом жилого многоэтажного дома в Шевченковском районе Харькова. Из здания были эвакуированы 68 человек.

Глава областной администрации Олег Синегубов уточнил, что среди 21 раненого есть двое 17-летних подростков и восьмилетний ребенок. Восемь человек были госпитализированы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Синегубов добавил, что в результате ударов разрушены два многоквартирных дома, еще семь зданий получили повреждения.

Кроме того, Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ночь на 22 сентября российская армия выпустила по Украине 80 дронов «Шахед» и две управляемые авиационные ракеты Х-59/69. По данным украинских военных, ПВО сбило 71 дрон.

Днем ранее российские удары по Кривому Рогу в Днепропетровской области привели к гибели трех человек, среди которых две пожилые женщины и 12-летний мальчик. Еще трое человек были ранены и доставлены в больницу в состоянии средней тяжести. Российская сторона не комментировала удары по украинским городам.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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