Анура Кумара Диссанаяке, лидер левого альянса «Народный фронт освобождения», был объявлен победителем президентских выборов в Шри-Ланке, набрав 42,31% голосов. Второе место занял лидер оппозиции Саджит Премадаса, получивший 32,76% голосов. Действующий президент Ранил Викрамасингхе, занимавший пост в условиях экономического кризиса, занял третье место с 17,27%.

Впервые в истории Шри-Ланки итоги президентских выборов были определены во втором туре подсчета голосов, так как ни один из кандидатов не набрал 50% голосов в первом туре.

На выборах проголосовали 76% из 17,1 млн зарегистрированных избирателей. После закрытия участков были введены временные комендантские часы, хотя полиция сообщила, что голосование прошло без инцидентов.

Ожидается, что новоизбранный президент Диссанаяке будет приведен к присяге в понедельник в историческом здании Секретариата президента в Коломбо.

Экономический кризис дал Диссанаяке шанс выступить за реформы в политической системе страны, которую он назвал «коррумпированной».

«Наша страна нуждается в новой политической культуре», — сказал он после голосования.

Нишан де Мел, исполнительный директор аналитического центра Verite Research, отметил, что победа Диссанаяке заполнила два политических вакуума: утрату доверия к семье Раджапакса, которая долгое время управляла страной, и отсутствие сильного левоцентристского блока, передает Al Jazeera.