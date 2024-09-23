Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на ужине, организованном Турецко-американским национальным руководящим комитетом (TASC) в США. В своей речи он затронул ряд важных международных вопросов.

Эрдоган подчеркнул кризис глобальной системы безопасности. «Глобальная система теперь начинает терять всю свою эффективность, все свое доверие. Учреждения, чья задача — обеспечивать мир и безопасность, находятся в явном моральном упадке. Резня, продолжающаяся 352 дня в Газе, еще раз это продемонстрировала», — посетовал турецкий лидер.

Президент выразил обеспокоенность ростом исламофобии в западных странах, особенно в Европе. Он призвал к классификации исламофобии как преступления, подлежащего правовым санкциям, наравне с расизмом.

Особое внимание в выступлении было уделено ситуации в Газе. Эрдоган охарактеризовал происходящее как «чрезвычайно безжалостный геноцид» и раскритиковал отсутствие эффективных действий со стороны международного сообщества.

«Пока происходят все эти страдания, к сожалению, кроме горстки храбрых людей, не было заметной реакции от правительств. Точно так же глобальные учреждения и организации не предприняли никаких эффективных шагов для прекращения угнетения в Газе и предотвращения массовых убийств Израиля», — заявил глава государства.

Президент Турции также обратился к турецко-американскому сообществу, призвав его сохранять культурную идентичность и активно противостоять деятельности террористических организаций, таких как FETÖ и PKK.

В заключение Эрдоган подчеркнул важность единства и солидарности турецко-американского сообщества, а также необходимость расширения контактов с мусульманами-американцами и другими группами в США.