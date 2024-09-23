В Баку состоялось открытие Турецко-азербайджанского университета (TAÜ), созданного по инициативе президентов Реджепа Тайипа Эрдогана и Ильхама Алиева. 86 студентов приступили к занятиям по трем инженерным специальностям: компьютерной, промышленной и пищевой.

TAU является совместным проектом Азербайджанского технического университета и трех ведущих турецких вузов: Ближневосточного технического университета (ODTÜ), Стамбульского технического университета (ITÜ) и «Университета Хаджеттепе». Каждый из турецких вузов курирует одну из специальностей.

Меморандум о создании университета был подписан 19 февраля 2024 года в Анкаре представителями Министерства науки и образования Азербайджана и Совета высшего образования Турции (YÖK) в присутствии президентов обеих стран.

Основными целями TAÜ являются подготовка квалифицированных специалистов и объединение научно-исследовательского потенциала Турции и Азербайджана. Университет планирует реализовывать программы среднего профессионального, высшего и послевузовского образования, ориентируясь на международных студентов и представляя новую модель высшего образования в регионе.