ПОЛИТИКА
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США обещают не открывать военные базы в Финляндии
Американский посол в Хельсинки заявил, что не видит причин для создания военных баз в скандинавской стране на постоянной основе
США обещают не открывать военные базы в Финляндии
фото: Reuters / Reuters
23 сентября 2024 г.

Посол США в Финляндии Дуглас Хики заявил, что Вашингтон не видит причин для развертывания на постоянной основе американских военных баз в скандинавской стране.

В интервью финским СМИ дипломат подчеркнул, что баз не будет, однако Вашингтон и Хельсинки продолжат совместные учения.

На этой неделе посол Хикки досрочно покинет свой пост в Финляндии, чтобы стать советником предвыборной кампании вице-президента США Камалы Харрис, кандидата на высший государственный пост от Демократической партии.

С 2022 года США и Финляндия активно расширяют военное сотрудничество. В июле текущего года финский парламент единогласно одобрил оборонное соглашение с Вашингтоном. Оно допускает военное присутствие США и хранение оборонных материалов в скандинавской стране.

Соглашение было подписано правительством Финляндии еще в декабре 2023 года, оно предоставляет Вашингтону доступ к 15 военным базам на финской территории для потенциального использования американскими силами. Кроме того, договор позволит США доставлять в Финляндию военное оборудование, материалы и солдат, сообщает финский портал Yle.

В рамках соглашения будет создано несколько военных зон, доступ к которым будет иметь только персонал США. Также будет усилено сотрудничество между двумя странами в кризисных ситуациях.

Киммо Кильюнен, председатель комитета по иностранным делам от социал-демократов в парламенте Финляндии, назвал принятие договора «историческим моментом» для своей страны.

«Задача этого соглашения, как и задача членства Финляндии в НАТО, — укрепить безопасность Финляндии и финского народа», — подчеркнул политик.

Аналогичные соглашения с США подписали еще 11 стран НАТО, включая Швецию, Норвегию и Данию. Голосованию по шведскому пакту об обороне 18 июня предшествовали жаркие дебаты, критики предупреждали, что договор может привести к размещению ядерного оружия и постоянному присутствию военных баз США в Швеции.

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