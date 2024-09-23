В воскресенье более 700 экспертов в области национальной безопасности и военных специалистов США выразили поддержку кандидатуре Камалы Харрис на пост президента. Среди подписавших письмо - бывшие госсекретари, министры обороны, послы и отставные генералы.

В документе, организованном группой «Лидеры национальной безопасности для Америки», говорится: «Контраст с г-ном Трампом очевиден: там, где вице-президент Харрис подготовлена и стратегична, он импульсивен и плохо информирован».

Авторы письма подвергли критике бывшего президента Дональда Трампа за восхваление «враждебных диктаторов» и подрыв веры в демократические институты США. Они заявили: «Он не проявил никакого раскаяния за попытку отменить результаты выборов 2020 года 6 января, обещает помиловать осужденных преступников и ясно дал понять, что не будет уважать результаты выборов 2024 года, если снова проиграет».

Поддержка Харрис объясняется необходимостью иметь «серьезного и способного главнокомандующего» и защищать американскую демократию. «Наша поддержка вице-президента Харрис - это поддержка свободы и акт патриотизма», — заключают авторы письма.

Кампания Трампа отреагировала на это заявление. Директор по коммуникациям Стивен Чонг сказал: «Это те же люди, которые втянули нашу страну в бесконечные зарубежные войны и нажились на них, в то время как американский народ страдал».

Согласно последним опросам, Харрис опережает Трампа на национальном уровне и в некоторых ключевых штатах. Эта поддержка экспертов может укрепить ее позиции в предвыборной гонке.