Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что позиция Москвы по вопросу ядерных испытаний остается неизменной — Россия не будет проводить их первой, если США также воздержатся от подобных действий. Об этом он сообщил журналистам, подчеркнув, что данная позиция была определена президентом России.

«Как было определено и сформулировано президентом Российской Федерации, мы можем провести такие испытания, но мы не будем их проводить, если от таких шагов, в плане проведения испытаний, будут воздерживаться США», — сказал Рябков.

При этом он напомнил, что полигон на Новой Земле полностью готов к проведению испытаний.

«Обращаю внимание на недавние публикации в СМИ о том, что инфраструктура новоземельного полигона находится в полной готовности. И это было сделано тоже в порядке реакции на шаги Вашингтона, который на протяжении последних нескольких лет сфокусировано занимался усовершенствованием, скажем так, той инфраструктуры, которой они располагают в данной сфере», — отметил Рябков.

Ранее начальник российского ядерного полигона заявил, что его объект готов возобновить ядерные испытания «в любой момент», если будет отдан соответствующий приказ сверху.

Российский полигон, расположенный на удаленном архипелаге Новая Земля в Северном Ледовитом океане, был местом, где Советский Союз провел более 200 ядерных испытаний, включая взрыв самой мощной в мире ядерной бомбы в 1961 году.

Западные спутники-шпионы пристально следят за его активностью - прошлым летом на спутниковых снимках из открытых источников были видны признаки строительных работ.

Москва не проводила испытаний ядерного оружия с 1990 года - последнего года существования СССР. Однако некоторые западные и российские аналитики говорят, что президент Владимир Путин может отдать приказ о проведении испытаний в качестве сигнала сдерживания.

В ноябре прошлого года Путин подписал закон об отзыве ратификации РФ глобального договора о запрещении испытаний ядерного оружия. По его словам, это должно было привести Россию в соответствие с США, которые подписали, но так и не ратифицировали этот договор.