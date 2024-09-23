ТУРЦИЯ
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Президент Эрдоган встретился с президентом Ирана
Лидеры обсудили двусторонние отношения, ситуацию в Палестине и Ливане, а также региональные и глобальные вопросы на полях Генассамблеи ООН
Президент Эрдоган встретился с президентом Ирана
Президент Эрдоган принял главу Ирана Масуда Пезешкиана в Турецком доме / Others
23 сентября 2024 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом в Турецком доме в Нью-Йорке в рамках 79-й Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщило Управление коммуникаций Администрации президента Турции.

На встрече обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Ираном, действия Израиля в отношении Палестины и Ливана, а также региональные и глобальные события.

Эрдоган подчеркнул важность исторических и культурных связей между двумя странами. «Исторические и культурные связи между Турцией и Ираном всегда положительно влияли на отношения между двумя странами. В новый период будут рассмотрены возможности сотрудничества, соответствующие интересам обеих стран, и отношения будут развиваться и продвигаться во всех областях», — передали слова турецкого лидера в его администрации.

Президент Эрдоган также акцентировал внимание на ситуации в Палестине и Ливане, призвав к мирному урегулированию конфликта.

«Международное сообщество должно громче заявить о необходимости немедленного прекращения насилия, совершаемого Израилем на палестинских и ливанских территориях, на основе международного права, дипломатии и прав человека», — заявил Эрдоган, согласно сообщению пресс-службы.

Эрдоган отметил, что Турция продолжает наращивать усилия по доставке гуманитарной помощи гражданскому населению на палестинских территориях, особенно в секторе Газа.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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