Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом в Турецком доме в Нью-Йорке в рамках 79-й Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщило Управление коммуникаций Администрации президента Турции.

На встрече обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Ираном, действия Израиля в отношении Палестины и Ливана, а также региональные и глобальные события.

Эрдоган подчеркнул важность исторических и культурных связей между двумя странами. «Исторические и культурные связи между Турцией и Ираном всегда положительно влияли на отношения между двумя странами. В новый период будут рассмотрены возможности сотрудничества, соответствующие интересам обеих стран, и отношения будут развиваться и продвигаться во всех областях», — передали слова турецкого лидера в его администрации.

Президент Эрдоган также акцентировал внимание на ситуации в Палестине и Ливане, призвав к мирному урегулированию конфликта.

«Международное сообщество должно громче заявить о необходимости немедленного прекращения насилия, совершаемого Израилем на палестинских и ливанских территориях, на основе международного права, дипломатии и прав человека», — заявил Эрдоган, согласно сообщению пресс-службы.

Эрдоган отметил, что Турция продолжает наращивать усилия по доставке гуманитарной помощи гражданскому населению на палестинских территориях, особенно в секторе Газа.