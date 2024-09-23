На Саммите будущего в ООН министр иностранных дел Турции Хакан Фидан раскритиковал текущее состояние международных отношений и призвал к реформированию Организации Объединенных Наций.

«ООН и международное сообщество проходят исторический экзамен», — заявил турецкий дипломат, отметив снижение способности мирового сообщества решать кризисы и рост несправедливости, создающий почву для экстремизма.

Министр подверг критике неспособность ООН проявлять лидерство перед лицом глобальных угроз и неэффективность Совета Безопасности в реализации решений Генеральной Ассамблеи. Он призвал к демократизации процессов принятия решений в ООН.

«Необходимо прекратить практику, при которой судьба международного мира и безопасности находится в руках узкой группы привилегированных стран», — заявил Фидан.

Турецкий представитель также обратил внимание на необходимость адаптации к новым технологиям, таким как цифровизация и искусственный интеллект, и выразил поддержку «Глобальному цифровому соглашению» в рамках «Пакта о будущем».

В заключение министр выразил надежду, что Саммит будущего поможет «восстановить доверие к многосторонней системе» международных отношений.