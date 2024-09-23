ТУРЦИЯ
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Турция призывает к реформе ООН
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на Саммите будущего в ООН подчеркнул необходимость демократизации процессов принятия решений в организации
Турция призывает к реформе ООН
Хакан Фидан / Others
23 сентября 2024 г.

На Саммите будущего в ООН министр иностранных дел Турции Хакан Фидан раскритиковал текущее состояние международных отношений и призвал к реформированию Организации Объединенных Наций.

«ООН и международное сообщество проходят исторический экзамен», — заявил турецкий дипломат, отметив снижение способности мирового сообщества решать кризисы и рост несправедливости, создающий почву для экстремизма.

Министр подверг критике неспособность ООН проявлять лидерство перед лицом глобальных угроз и неэффективность Совета Безопасности в реализации решений Генеральной Ассамблеи. Он призвал к демократизации процессов принятия решений в ООН.

«Необходимо прекратить практику, при которой судьба международного мира и безопасности находится в руках узкой группы привилегированных стран», — заявил Фидан.

Турецкий представитель также обратил внимание на необходимость адаптации к новым технологиям, таким как цифровизация и искусственный интеллект, и выразил поддержку «Глобальному цифровому соглашению» в рамках «Пакта о будущем».

В заключение министр выразил надежду, что Саммит будущего поможет «восстановить доверие к многосторонней системе» международных отношений.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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