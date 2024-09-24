Американец Райан Рут, которого обвиняют в попытке покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа, признался в своих планах в заранее написанной записке. В ней он указал, что намеревался атаковать Трампа, но предсказал провал своего замысла. Этот документ был представлен прокурорами в суде в качестве доказательства.

«Это было покушение на Дональда Трампа, но я подвел вас. Я старался изо всех сил и проявил всю смекалку, на которую был способен», — написал Рут. Он также предложил 150 тыс. долларов тому, «кто сможет завершить начатое». В записке он добавил, что Трамп не годится для должности президента США. В коробке, где находилась записка, также обнаружили боеприпасы и металлическую трубу.

Прокуроры сообщили, что при обыске автомобиля Рута были найдены дополнительные улики. Среди них был написанный от руки список дат и мест, где Дональд Трамп появлялся или должен был присутствовать в августе, сентябре и октябре 2024 года. В автомобиле также обнаружили шесть мобильных телефонов. Один из них содержал поисковый запрос о том, как добраться до Мексики из округа Палм-Бич, где произошла стрельба.

15 сентября в гольф-клубе в Уэст-Палм-Бич, где находился Трамп, Рут попытался осуществить свое покушение. Агенты Секретной службы предотвратили атаку. Один из агентов заметил дуло автомата в кустах и открыл предупредительный огонь. Трамп в это время играл в гольф. Рут попытался скрыться на автомобиле, но был задержан полицией недалеко от места происшествия. На месте атаки была найдена полуавтоматическая винтовка со снайперским прицелом и видеокамера.

Прокуроры планируют в понедельник обратиться к суду с просьбой оставить Рута под стражей. В данный момент ему предъявлены обвинения по двум статьям — незаконное владение оружием и хранение огнестрельного оружия с удаленным серийным номером.

Как сообщает агентство Reuters, в дальнейшем могут быть предъявлены и другие обвинения. По данным СМИ, он пытался вербовать бывших солдат афганской армии для службы в Вооруженных силах Украины и провел несколько месяцев на территории Украины в 2022 году.